Врач рассказал о дефиците тестостерона у мужчин с диабетом или ожирением

По словам ассистента кафедры урологии, андрологии и онкоурологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава Юрия Кастрикина, для профилактики состояния необходимо вести здоровый образ жизни, контролировать вес, проходить профосмотры и диспансеризацию

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мужчины старшего возраста, с диабетом или ожирением чаще других могут сталкиваться с проблемой дефицита тестостерона. В целях профилактики необходимо контролировать вес и проходить регулярные осмотры у специалиста, рассказал ТАСС ассистент кафедры урологии, андрологии и онкоурологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Юрий Кастрикин.

"О снижении этого гормона может говорить уменьшение мотивации, быстрая утомляемость, низкое сексуальное влечение, отсутствующая или слабая эрекция и снижение мышечной силы. Стоит отметить, что данные симптомы иногда проявляются и при нормальном уровне этого гормона. Так, например, они могут быть связаны с сопутствующими заболеваниями или приемом лекарств, которые влияют на выработку тестостерона. <...> Чаще всего с этой проблемой сталкиваются мужчины старшего возраста, а также с сахарным диабетом и ожирением", - сообщил врач.

Для того, чтобы выяснить причину проблемы, правильно поставить диагноз и назначить лечение важно вовремя обратиться к специалисту. Для профилактики состояния необходимо вести здоровый образ жизни, контролировать вес, проходить профосмотры и диспансеризацию. "Если мужчина использует препараты тестостерона не по назначению доктора, то здесь могут быть побочные действия - повышение гематокрита (показатель уровня содержания эритроцитов - прим. ТАСС), акне, беспокойство, агрессивность, раздражительность и другие нежелательные явления", - добавил Кастрикин.