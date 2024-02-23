В Южной Осетии в День защитника Отечества возложили цветы к памятникам героев

В республике вручили государственные награды участникам и ветеранам боевых действий

ЦХИНВАЛ, 23 февраля. /ТАСС/. День защитника Отечества в Южной Осетии отметили возложением цветов к памятникам героев и вручили государственные награды участникам и ветеранам боевых действий.

Руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, общественные и политические деятели, а также представители посольства России в Южной Осетии почтили память павших героев, возложив цветы и венки к мемориальному комплексу защитникам Отчества в Цхинвале и к часовне на мемориальном кладбище во дворе Цхинвальской средней школы № 5.

"Долг каждого из нас сохранить мир и спокойствие на нашей земле, стремиться к поступательному развитию во имя благосостояния наших граждан, во имя процветания нашей Родины. Сегодня наши бойцы принимают активное участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Как наши деды и прадеды вернулись с Победой во время Великой Отечественной войны, пусть и сейчас наши воины вернутся домой с Победой живыми и невредимыми", - сказал президент республики на торжественной церемонии вручения государственных наград, которая прошла в здании президентской администрации в День защитника Отечества.

Глава югоосетинского государства вручил государственные награды - медали "Защитнику Отечества", "За службу на страже мира в Южной Осетии", "За ратный труд во имя мира" и почетные грамоты Республики Южная Осетия - ветеранам боевых действий за свободу и независимость Южной Осетии, а также сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур республики.