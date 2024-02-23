В Запорожской области активисты развернули 30-метровую георгиевскую ленту и флаг России

В акциях приняли участие члены региональных отделений "Волонтерской роты Боевого братства", "Молодой гвардии Единой России", движения "Юг молодой", а также юнармейцы

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько флешмобов прошли в Запорожской области в честь Дня защитника Отечества и в преддверии второй годовщины начала специальной военной операции. Молодые активисты развернули 30-метровую георгиевскую ленту, флаг России и выстроились в форме Звезды Героя, передает корреспондент ТАСС.

В акциях приняли участие члены региональных отделений "Волонтерской роты Боевого братства", "Молодой гвардии Единой России", движения "Юг молодой", а также юнармейцы.

"Для нас это очень важно, потому что раньше, при Украине, мы не могли пользоваться символикой Великой Отечественной войны, георгиевской лентой. А сейчас молодежь Запорожской области свободно, с гордостью может развернуть георгиевскую ленту, флаг Российской Федерации, Знамя Победы, под которыми воевали наши предки, наши прадедушки и прабабушки", - сказал руководитель регионального отделения молодежного движения "Юг молодой" Никита Романенко.

Кроме того, школьники и студенты возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище, где похоронены освободителя Мелитополя от фашистов во время Великой Отечественной войны.