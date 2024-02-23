23 февраля, 14:27
Военная операция на Украине

Проекты реабилитационных центров в Кузбассе для участников СВО подготовят летом 2024 года

Сейчас реабилитация проводится на существующих объектах, в которых проводится модернизация и закупается новое оборудование

КЕМЕРОВО, 23 февраля. /ТАСС/. Проектирование реабилитационных центров для участников специальной военной операции в Кемерове, Новокузнецке и Шерегеше планируется завершить летом 2024 года, после этого будут известны точные сроки их строительства. Об этом журналистам сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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"Мы выделили участки земли в Кемерове и Шерегеше. В Новокузнецке был недостроенный объект, принадлежащий Министерству труда и социальной защиты России. По этому недостроенному объекту была произведена экспертиза - основание хорошее, можно достраивать. [Все] объекты находятся в стадии проектирования. Изыскания мы уже прошли, медико-технологическое задание согласовано с министерством здравоохранения и министерством социальной защиты. Я ожидаю, что проекты зайдут в экспертизу к концу лета этого года. Как только мы в экспертизу зайдем, я могу точно сказать, к какому сроку будут построены эти объекты", - сказал Цивилев.

Он уточнил, что сейчас реабилитация участников СВО проводится на существующих объектах. В них проводится модернизация, закупается новое оборудование. Председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, добавила, что подобные структуры, стационары и реабилитационные центры уже есть во всех регионах. "Где-то требуется небольшая модернизация или небольшой ремонт. Но в принципе эти базы существуют. Их и губернаторы, и субъекты используют для реабилитации наших ветеранов. И все лучшие практики, которые существуют в Москве, Санкт-Петербурге, переносятся в субъекты, чтобы ребята не ездили из отдаленных регионов в Москву, а проходили реабилитацию в том регионе, где они проживают", - сказала журналистам Цивилева.

В мае 2023 года в правительстве Кемеровской области сообщали, что в Шерегеше начали строить первый в России реабилитационный центр для ветеранов специальной военной операции. Тогда строители забетонировали первую тестовую сваю для изысканий состояния грунтов, что позволяло определить параметры здания. Проект пятиэтажного корпуса площадью 3,9 тыс. кв. м планировалось подготовить в течение двух месяцев, прием первых пациентов ожидался в конце 2024 года. Второй центр будет располагаться в Кемерове, третий - в Новокузнецке на базе недостроенного здания медико-социальной экспертизы. 

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РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине