В Курской области родителей участников СВО впервые наградили медалями

Глава региона Роман Старовойт убежден, что важно отметить заслуги родителей в воспитании детей, ведь без их участия не были бы сформированы моральные и нравственные ориентиры

ТАСС, 23 февраля. Медали "Мать героя" и "Отец героя" родителям участников специальной военной операции впервые вручили в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня впервые вручил медали "Мать героя" и "Отец героя". Эта награда была учреждена по инициативе ветеранов и участников СВО не так давно - в декабре прошлого года. Она вручается родителям бойцов, проявивших самоотверженность, мужество, отвагу при выполнении боевых заданий", - написал он.

Старовойт отметил, что Курская область стала первым регионом, где ввели такой знак отличия. "Убежден, что отметить заслуги родителей в воспитании детей - наша обязанность, ведь без их участия не были бы сформированы моральные и нравственные ориентиры, благодаря которым парни ежедневно противостоят новым вызовам в зоне специальной военной операции", - дополнил он.

В День защитника Отечества глава региона поздравил военнослужащих одной из частей. Старовойт подарил бойцам машину для сушки вещей, которую направят в зону СВО.