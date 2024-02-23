Молдавские историки выпустили справочник событий к 80-летию освобождения от фашизма

Он составлен на основе научных исследований, архивных документов и мемуаров

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Молдавские историки к 80-летию освобождения республики от фашизма представили книгу "Календарь основных исторических событий, имен и памятных мемориальных мест", который составлен в виде краткого справочника на основе научных исследований, архивных документов и мемуаров, передает корреспондент ТАСС.

"Книга, написанная в виде календаря-справочника, рассказывает о событиях героического прошлого молдавского и других советских народов, о подвиге наших отцов и дедов. <…> В основу книги легли подлинные документы того времени и научные труды молдавских, немецких, румынских и российских историков", - сказал историк Борис Шаповалов.

По его словам, к созданию такого справочника подтолкнули участившиеся в попытки фальсификации истории, попытки оспорить решения Нюрнбергского трибунала. "Великую Отечественную войну пытаются объявить самым большим мифом советской эпохи и у нас в Молдове. Наши фальсификаторы истории и некоторые политические деятели стали стыдливо избегать словосочетания "Великая Победа", некоторые политики даже заявили, что считают себя побежденными в той войне. А отдельные личности вообще договорились до "советской оккупации и оккупантах", - выразил обеспокоенность историк.

Он привел данные, согласно которым в рядах Красной армии воевало около 400 тыс. уроженцев Молдавии. Свыше 80 тыс. из них ушли на фронт добровольцами, более 250 тыс. были отмечены медалями и орденами за мужество и героизм, а 19 получили звание Героя Советского Союза, 7 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.

Проевропейское правительство Молдавии, которое поддерживает идеи вхождения республики в состав Румынии, предпочитает замалчивать преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками. Это отразилось и на преподавании в школах, где новые учебники истории оправдывают политику румынского оккупационного режима на молдавской земле.

На этом фоне в республике участились призывы к сносу советских памятников, а также случаи вандализма. Оскверняющих памятники людей ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.