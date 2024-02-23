В Дагестане парламентарии передали однодневный заработок на нужды СВО

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Дагестана ко Дню защитника Отечества передали однодневный заработок на нужды СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парламента региона.
"Ко Дню защитника Отечества дагестанские парламентарии передали для нужд участников специальной военной операции свой однодневный заработок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на собранные средства приобретены 30 комплектов обмундирования для бойцов, продукты питания и квадрокоптер с тепловизором.
Народное собрание Республики Дагестан состоит из 90 депутатов.