В Чечне в День защитника Отечества наградили сотрудников силовых ведомств

Ордена Кадырова удостоились два сотрудника, одному из которых на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приобретена квартира

ГРОЗНЫЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в День защитника Отечества вручил награды сотрудникам силовых подразделений республики за мужество и отвагу, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Магомед Даудов наградил сотрудников силовых подразделений ЧР. Указом президента РФ ряду сотрудников вручены государственные награды - ордена Мужества, медали "За отвагу", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Приказом МВД РФ некоторые сотрудники были отмечены наградным оружием", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что Чечня принимает активное участие в отстаивании интересов РФ в Донбассе и на Украине.

Высшей награды Чеченской Республики - ордена Кадырова - удостоились два сотрудника, одному из которых на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приобретена квартира. Несколько представителей силовых ведомств Чечни награждены высшими званиями - "Къонах, Герой ЧР" и медалью "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР".