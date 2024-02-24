СМИ: в Словакии на границе с Украиной скопились сотни фур из-за протестов в Польше

В очереди на прохождение пограничных и таможенных формальностей находятся более 700 грузовых автомобилей, сообщил портал dennikn.sk

БРАТИСЛАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сотни фур за последние дни скопились в Словакии у автомобильного КПП "Вышне-Немецке - Ужгород" из-за проходящих протестов фермеров в Польше, препятствующих движению грузовиков через границу этой страны с Украиной. Об этом сообщил новостной портал dennikn.sk.

Многие фуры, чтобы избежать длительного простоя на польско-украинской границе, направляются теперь из стран Евросоюза на Украину через Словакию. Оформление грузовиков происходит на единственном в стране автомобильном КПП на границе с Украиной. Время ожидания в очереди на прохождение пограничных и таможенных формальностей составляет пять суток.

В течение последних суток, согласно порталу, словацкие власти успели оформить при выезде на Украину 200 грузовиков. Своей очереди на прохождение формальностей дожидаются более 700 фур. Ситуация может ухудшиться, если протесты польских фермеров, препятствующих движению грузового автотранспорта на Украину, будут продолжаться.