Лондон передаст Киеву подлежащие утилизации машины для гуманитарных целей

Поставка таких автомобилей позволит не только обеспечить гуманитарные и медицинские нужны украинцев, но и убрать с улиц Лондона загрязняющие окружающую среду транспортные средства, сказал мэр британской столицы Садик Хан

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Устаревшие автомобили, которые мэрия Лондона готова передать Украине, предназначены для использования в гуманитарных и медицинских целях. На это указал мэр Садик Хан, объявив, что после длительного согласования власти города смогут начать отправку машин, подлежавших утилизации из-за новых экологических стандартов в британской столице.

"Конфликт не только повлек человеческие жертвы, но и существенно повлиял на инфраструктуру Украины. План, позволяющий пожертвовать Украине автомобили, которые не соответствуют нормативам по выбросам, поможет не только обеспечить гуманитарные и медицинские нужны [украинцев], но и убрать с улиц Лондона загрязняющие окружающую среду транспортные средства", - сказал Хан.

В ближайшее время жители Лондона, решившие пожертвовать Украине свои автомобили, не отвечающие европейским экологическим стандартам, смогут получить из городского бюджета компенсацию того же размера, что и при его отправке на утилизацию. Как передает газета The Daily Telegraph, лондонская служба скорой медицинской помощи в ближайшее время передаст Киеву 10 машин, а летом доведет их число до 50.

В сентябре 2023 года мэр Киева Виталий Кличко обратил внимание на действующую в Лондоне программу выплат за утилизацию автомобилей, которые не соответствуют экологическим стандартам, и предложил не отправлять их на металлолом, а передать Украине. По его словам, в первую очередь на фронте необходимы внедорожники, грузовики и медицинские автомобили. 12 декабря 2023 года Хан направил Кличко письмо, в котором заявлял, что это невозможно сделать в рамках действующего в Великобритании законодательства. Ответ члена оппозиционной Лейбористской партии спровоцировал жесткую критику консерваторов и британских НКО, оказывающих помощь Украине. Разразившийся скандал вынудил мэрию Лондона начать диалог с консервативным правительством, чтобы найти способ решить проблему.

В конце августа 2023 года по инициативе Хана была втрое увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone, ULEZ), которая теперь охватывает весь Большой Лондон (1,6 тыс. кв. км). При использовании устаревшего автомобиля внутри зоны владелец должен платить сбор в размере £12,5 (примерно $16) в сутки. Владельцы вправе получить от столичных властей разовую выплату в размере £2 тыс. ($2,5 тыс.), если утилизируют свой автомобиль или фургон.