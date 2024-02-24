РПЦ в ответ на декларацию Ватикана призвала участников однополых союзов к покаянию

Член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Владимир Воробьев подчеркнул, что социализация однополого сожительства абсолютно неприемлема

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь призывает участников однополых союзов к покаянию и возвращению к подлинно христианской жизни, какая-либо "социализация" однополого сожительства неприемлема. Об этом сказал ТАСС член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Владимир Воробьев, комментируя рассмотрение комиссией декларации Ватикана по этому вопросу.

"Все члены комиссии единодушно подтвердили традиционное для христиан отношение к греху и грешникам: грех должен быть осужден, а грешники призываются к покаянию, то есть к борьбе и победе над грехом. Это выражает полное неприятие содомского греха и абсолютную неприемлемость какой-либо социализации однополого сожительства. Православная церковь призывает таких грешников, как и всяких других, к покаянию и сознательному возвращению к целомудренной христианской жизни", - сказал Воробьев.

Как отмечают члены комиссии, Папа Римский полагает, что так называемые однополые браки, как и "неурегулированные браки" (гражданское сожительство мужчины и женщины), не должны подвергаться осуждению в Католической церкви, а достойны некоего "спонтанного" благословения. "Это, по-видимому, означает, что содомский грех может быть в известной мере оправдан и иметь какие-то "права на жизнь" среди католиков", - добавил священнослужитель.

Ранее на сайте Русской православной церкви появилось сообщение о том, что синодальная библейско-богословская комиссия осудила декларацию Fiducia supplicans, принятую в декабре 2023 года Конгрегацией вероучения Римско-католической церкви и подписанную Папой Римским Франциском. В документе Ватикана впервые в истории католической церкви предложены формы благословения однополых союзов.

Поручение проанализировать документ Ватикана дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, результаты работы комиссии по этому вопросу будут направлены ему на рассмотрение.

После выхода ватиканской декларации католические епископы в Африке и на Мадагаскаре, в Казахстане и некоторых других странах, а также иерархи Украинской греко-католической церкви заявили о том, что не будут давать благословение однополым союзам, а изданный документ не имеет правовой силы. Ранее в Ватикане также заявили о том, что представители сексуальных меньшинств, как и любые верующие, могут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви.