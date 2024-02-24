Эксперты уверены, что высокие штрафы за самовыгул собак будут эффективнее усыпления

Также специалисты считают, что с хозяевами питомцев необходимо проводить просветительскую работу, в частности, учить гуманному и ответственному обращению с животными

АСТРАХАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти российских регионов начали активно принимать законы об усыплении бездомных животных с целью обезопасить людей от больных и опасных собак. Опрошенные ТАСС эксперты уверены, что эта мера будет бесполезной, а эффект принесут высокие штрафы за самовыгул и выброс животных на улицу.

Летом 2023 года в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными" были внесены поправки, в соответствии с которыми регионы получили право самостоятельно принимать решения по вопросу бездомных животных. Предполагается, что это должно помочь решить проблему участившихся случаев нападений бездомных собак на людей. Законы о "гуманной эвтаназии" приняли в Бурятии, Туве, Астраханской и Магаданской областях, Республике Алтай, Чукотке и Забайкалье.

Усыпление или штрафы?

Астраханская область закон об эвтаназии животных приняла одной из первых - в декабре 2023 года. В регионе назвали эту меру необходимой: только в 2023 году от укусов собак пострадали более 6 тыс. человек. Причем были выявлены случаи, когда после того как собаки загрызли людей, были возбуждены уголовные дела. Председатель облдумы Игорь Мартынов подчеркнул, что закон не нацелен на "полное уничтожение собак", любители животных смогут прийти в приют и забрать понравившееся животное к себе домой.

"Усыплять будут в первую очередь нежизнеспособных животных, животных, которые являются агрессивными, проявляют немотивированную агрессию", - пояснила заместитель председателя правительства области Виктория Гурьянова.

Учредитель астраханского фонда помощи бездомным животным "Добрый Тим" Светлана Марченко, которая уже более 12 лет содержит приют для животных, уверена, что усыпление собак не принесет значительных результатов. По ее словам, необходима комплексная работа - начиная от просветительской и заканчивая ужесточением штрафов за самовыгул и выброс домашних животных на улицу.

"Для многих людей, к сожалению, собака - это игрушка, которую взяли, а потом она надоела, ее выбросили. Если думаете, что владельцы будут бояться усыпления собак и не будут их выпускать, то я отвечу, что будут, многим до этого нет дела. Но если бы за самовыгул, за выбрасывание домашних животных были бы хорошие штрафы - 50 тыс. или 100 тыс. рублей, смею вас заверить, что не было бы столько собак на улице", - убеждена Марченко.

Учить ответственности хозяев

В Республике Алтай, где также принят закон об эвтаназии собак, руководитель крупнейшей в регионе общественной организации помощи бездомным животным "Котопес" Юлия Лемешкина считает, что самовыгул домашних животных надо вовсе запретить. "Причина не бездомные животные, а "хозяйские" животные, которые бегают на самовыгуле. Люди потом выкидывают их", - сказала Лемешкина. Она также усомнилась в эффективности усыпления животных, подчеркнув, что люди от этого не станут более ответственными.

В Туве, где закон о "гуманной эвтаназии" был принят совсем недавно, 21 февраля, зоозащитники также видят проблему в безответственных хозяевах. Две трети жилья в регионе приходится на частный сектор. При этом 70% всех бездомных собак в регионе - это животные на самовыгуле, заметила представитель кызылского общества по защите животных "Хатико" Наталья Черноусова.

"Тут надо работать с хозяевами, учить гуманному и ответственному обращению с животными. Вести просветительскую работу", - считает она.

Кроме того, зоозащитники подчеркнули, что приюты и временные пункты содержания должны быть максимально открыты, их работу должны контролировать не только власти, но и волонтеры. Они убеждены, что только совместными усилиями и комплексными мерами можно добиться успеха в борьбе с безнадзорными животными.