AFP: Эйфелеву башню откроют 25 февраля после шестидневной забастовки сотрудников

Решение персонала остановить работу связано с критикой финансовой модели управления, сообщило агентство

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Персонал Эйфелевой башни, как ожидается, прекратит забастовку в воскресенье, что позволит возобновить работу этого памятника архитектуры. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, профсоюзы и администрация башни пришли к соглашению, которое позволит прекратить забастовку.

Персонал Эйфелевой башни остановил работу в понедельник. Это решение было связано с критикой финансовой модели управления. По мнению сотрудников, администрация завысила ожидания от доходов, получаемых от продажи билетов, и занизила оценку работ, необходимых для поддержания башни в надлежащем состоянии.

Как указывает AFP, достигнутое соглашение предусматривает, что представители профсоюзов и администрации будут каждые шесть месяцев проводить встречи для оценки эффективности модели управления башней.

В предыдущий раз Эйфелева башня закрывалась для посетителей 27 декабря 2023 года - в 100-ю годовщину смерти ее создателя.

Символ Парижа

Один из главных символов Парижа был возведен на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 метров. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы. В 2023 году ее посетили более 6,3 млн человек.

Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он был создателем многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. К числу его наиболее известных творений также относятся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса статуи Свободы в Нью-Йорке.