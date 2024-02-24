В Кишиневе вандалы разрушили памятник красноармейцу на воинском мемориале

При этом, по словам председателя Координационного совета российских соотечественников Алексея Петровича, гранитная плита не пострадала

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Вандалы разрушили обелиск на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который расположен на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе. Об этом сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

"Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала", - написал Петрович в Telegram-канале.

По его словам, на место происшествия прибыла оперативная группа полиции, которая задокументировала происшествие.

Подобные акты вандализма в Молдавии происходят регулярно после того, как к власти в республике пришли проевропейские партии. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться и некоторые политики от правящей Партии действия и солидарности, которые выступают за вхождение республики в состав Румынии. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.