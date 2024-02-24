Китай отмечает Праздник фонарей

Он завершает новогодние гулянья

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Китайцы отмечают красочный Праздник фонарей, завершающий новогодние гулянья.

Праздник приходится на 15-й день после наступления Нового года по лунному календарю, и связан он также с луной - это первое полнолуние года по традиционному летоисчислению. Отсюда и китайское название праздника - юаньсяо, что можно перевести как "начальная ночь". Так же называется и особое праздничное кушанье (в некоторых частях страны его называют не юаньсяо, а танъюань), которое представляет собой круглые шарики из клейкого риса с разнообразными начинками - пастой из тертых фруктов, бобов, мяса, орехов. Эти колобки символизируют не только полное ночное светило, но и полноту жизни, пожелание полного достатка.

Самая интересная часть празднества начинается в сумерках, когда на небе появляется луна. Тогда и зажигают большие и маленькие фонари, которые в традиционной манере изготавливают из бумаги или шелка на бамбуковом каркасе. Принято устраивать различные игры, разгадывать загадки, написанные на фонариках, декламировать стихи, а также любоваться танцами львов и драконов.

В наши дни многие горожане и селяне предпочитают собираться у телевизоров, чтобы посмотреть праздничный концерт, подготовленный Медиакорпорацией Китая. В 2024 году в программу гала-концерта, согласно анонсу, вошли музыкальные, танцевальные и комедийные номера, китайская опера и акробатика. Концерт идет сразу на нескольких площадках в крупных китайских городах и транслируется на разных платформах, чтобы охватить как можно больше зрителей.