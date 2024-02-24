На самой старой улице Ставрополя создадут пешеходную зону

На улице Шаумяна также планируют создать систему уличной навигации и площадки для ярмарок и праздников

СТАВРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополя разработали проект создания пешеходной туристической зоны на самой старой улице города. Улица Шаумяна должна связать ансамбль исторических зданий и гастрономическую локацию, сообщил ТАСС глава муниципалитета Иван Ульянченко.

"Для сохранения исторического облика города и развития туристской инфраструктуры разработан дизайн-код и проект благоустройства исторической части города Ставрополя. Основной зоной благоустройства, планируемого в рамках реализации проекта туристского кода, станет самая старая улица города - улица Шаумяна. Она до сих пор сохраняет статус торгового квартала. Запланировано создание пешеходной туристической зоны на этой улице с учетом безбарьерной среды", - сказал он.

Проект предполагает создание системы уличной навигации, площадок для ярмарок и праздников, установку малых архитектурных форм и арт-объектов, модернизацию системы уличного освещения и видеонаблюдения. Предполагается привлечение к благоустройству и частных инвесторов.

"Реализация проекта позволить объединить ансамбль исторических зданий первой улицы города Ставрополя, территорию Крепостной горы, гастрономическую локацию "Базар" и планируемый интерактивный музей "Арт-пространство" в единый туристический комплекс. Проект направлен на федеральный конкурс, в случае его поддержки работы начнутся уже в 2024 году", - пояснил глава города.

По данным пресс-службы администрации Ставрополя, в городе также планируется создание туристско-информационного центра на площадке муниципального центра поддержки предпринимательства. В муниципалитете также разрабатывают новые экскурсионные программы и маршруты. Турпоток в Ставрополь по итогам 2023 года составил около 188 тыс. человек.