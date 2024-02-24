В Музее Победы добавили на мемориальную стену более 85 новых имен героев СВО

В рамках церемонии добавления имен на "Вахту в честь героев" заступили юнармейцы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Новые имена героев-участников специальной военной операции (СВО) добавлены на мемориальную доску рядом с экспозицией "Zаветам Vерны" в Музее Победы в Москве, сообщила заместитель генерального директора музея по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева. Всего было добавлено 87 имен, теперь стена насчитывает 234 имени.

"Мемориальная стена героев Российской Федерации расположена рядом с экспозицией "Zаветам Vерны", которая открылась у нас в 2022 году и, как раз, рассказывает о героях современных и о героях Великой Отечественной войны - о тех, чьим заветам мы верны. В Музее Победы мы начали формировать базу героев - участников СВО, и сейчас 234 имени насчитывает наша стена", - рассказала она в ходе торжественного открытия новых имен.

В рамках церемонии около мемориальной стены на "Вахту в честь героев" заступили юнармейцы. Как рассказали в пресс-службе Музея Победы, 730 юнармейцев, по числу дней специальной военной операции, будут вставать по два человека в почётный караул у стены героев. Также все гости музея могут написать поздравительные открытки, которые будут направлены солдатам в зону СВО.