В Анкаре в годовщину СВО открылась выставка с работами фотокорреспондентов ТАСС

Она получила название "Фотосвидетельства военных преступлений, совершенных киевским режимом"

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник открыл в Русском доме в Анкаре выставку "Фотосвидетельства военных преступлений, совершенных киевским режимом", подготовленную совместно с агентством ТАСС. Большая часть привезенных фотографий сделана фотокорреспондентами ТАСС в ДНР и ЛНР.

"Презентуя эту выставку, я должен сказать, что очень доволен нашим взаимодействием с ТАСС. Со мной в последних экспедициях ездили ребята, фотокорреспонденты ТАСС, и тут их работы. Каждый следующий показ такой выставки будет обновляться, будет сохраняться процентов 30 из тех фотографий, которые представлены сейчас, остальные будут уже новыми", - рассказал Мирошник в беседе с корреспондентом ТАСС.

© Кирилл Жаров/ ТАСС

Он сообщил, что презентация выставки прошла ранее в Минске. "Сюда мы привезли уже достаточно обновленную экспозицию. И она будет обновляться постоянно, чтобы отражать реальное положение дел", - сказал Мирошник.

"Конечно, у нас есть планы привезти эту выставку в целый ряд других стран, в том числе и европейских, но заранее я не буду это анонсировать", - добавил дипломат.

Выступивший на открытии посол РФ в Турции Алексей Ерхов отметил, что "очень важно и нужно знакомить турецкую общественность с тем, что происходило и происходит на Украине, объяснять, почему Россия была вынуждена начать СВО".

Выставка открылась в рамках мероприятия "10-летие бесконечной трагедии", приуроченного к 10-й годовщине госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции России. Организовало мероприятие отделение Россотрудничества в Анкаре.