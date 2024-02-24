В Домбае на фестивале горного чая провели мастер-классы и дегустацию национальных блюд

Также в рамках мероприятия состоялось официальное открытие нового туристско-информационного центра поселка

ЧЕРКЕССК, 24 февраля. /ТАСС/. Дегустация национальных блюд и различные мастер-классы прошли в субботу на фестивале горного чая в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии (КЧР). Мероприятие посетили более 3 тыс. человек, сообщил ТАСС представитель оргкомитета фестиваля Ренат Хатуаев.

"Праздник в горах со вкусом горного чая - одного из лучших напитков - объединил более 3 тыс. человек. В течение дня посетители фестиваля дегустировали национальные блюда и узнали секреты их приготовления на мастер-классах. Все охотно пробовали шорпу, молочную продукцию, травяные чаи, лакумы и варенья", - сказал Хатуаев.

По его словам, большой интерес вызвали мастер-классы по национальным танцам и вышиванию на войлоке, активными были также развлекательные и спортивные площадки.

В рамках фестиваля состоялось официальное открытие нового туристско-информационного центра Домбая, созданного в прошлом году. "Здесь представлена информация о местных достопримечательностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и другие полезные для туристов сведения", - отметил собеседник агентства.

Домбай - один из старейших и популярных горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне построен в 1934 году. По данным Минтуризма КЧР, в 2023 году курорт посетили 961 тыс. туристов.