На федеральной территории Сириус открылась для посещения экспозиция музея "Поезд Победы"

Передвижной музей рассказывает о событиях Великой Отечественной войны

СИРИУС /Федеральная территория/, 25 февраля. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в воскресенье на станцию Имеретинский курорт на федеральной территории Сириус, передает корреспондент ТАСС. Экспозицию музея смогут посетить жители и гости федеральной территории Сириус, города-курорта Сочи и участники Всемирного фестиваля молодежи.

"Сегодня светлый день, потому что приехал "Поезд Победы" - поезд, который проехал уже по 300 городам России, был в Республике Беларусь. Более 800 тыс. жителей России уже побывали и посмотрели эту уникальную экспозицию, - сказал глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин в ходе открытия экспозиции. - Жители и гости федеральной территории, большого Сочи и, конечно, участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 года - все смогут посетить эту уникальную выставку. Она интерактивная, она интересная, и мы сейчас с вами ее посмотрим, я думаю, что мы будем впечатлены и уверены, что все, кто на нее придет, а я думаю, что большая часть участников захотят посетить эту выставку, уедут действительно с пониманием, что такое Россия и какой вклад Россия внесла в победу над фашизмом".

В свое путешествие состав отправился в октябре 2020 года из Москвы, с Белорусского вокзала. Как отметил администратор организационного комитета музея Сергей Лукша, "Поезд Победы" представляет первый в мире инверсивный передвижной музей с эффектом погружения. "На сегодняшний день мы уже несколько раз пересекли всю страну от Крыма до Владивостока. Мы работали на Черном море и Тихом океане, мы пересекли Транссибирскую магистраль и работали на космодроме Восточный. Мы пересекли Байкало-амурскую магистраль и работали в самом северном городе нашей страны, там, где кончаются Северные железные дороги - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, - рассказал он. - Сегодня "Поезд Победы" прибыл на [станцию] Имеретинский курорт, где будет работать с 25 февраля по 7 марта включительно".

Чтобы посетить выставку, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта, добавил Лукша.

Передвижной музей рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Каждый вагон - это истории военных лет, исторические факты, которые собраны воедино. На выставке представлены более 150 экспонатов. В вагонах установлены 54 видеопроектора, 18 видеостен, 12 тач-столов, VR-очки дополненной реальности.