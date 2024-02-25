В Югре ввели штраф за курение в общественных местах

Фиксировать нарушения начнут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан

ТАСС, 25 февраля. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняла закон, согласно которому в регионе курящих в общественных местах граждан начнут штрафовать от 0,5 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Курящих в общественных местах югорчан начнут штрафовать. Закон приняла окружная дума. <...> Например, [за курение] в парках и подъездах придется заплатить от 500 до 1 500 рублей. Наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался. Речь о курении как табака, так и другой продукции, содержащей никотин, а еще кальянов", - говорится в сообщении.

Фиксировать нарушения начнут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан. "Административные комиссии органов местного самоуправления муниципальных образований наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а должностные лица - правом составлять протоколы", - пояснил председатель Думы Югры Борис Хохряков.