В Турции не приняли решение об отмене 25%-ного лимита на повышение аренды

Как отметили в Центре по борьбе с дезинформацией, высказывания по этой теме министра юстиции Йылмаза Тунча были неверно интерпретированы

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг утверждения о том, что власти якобы приняли решение с июля отменить действующие в стране ограничения на ежегодное повышение арендной платы за наем помещений. Как указал центр, высказывания по этой теме министра юстиции Йылмаза Тунча были неверно интерпретированы.

"В некоторых аккаунтах в социальных сетях сообщалось, что "было решено не продлевать 25%-ный предел повышения арендной платы". Это утверждение не соответствует действительности. Ни одно официальное ведомство не делало никаких заявлений о том, что "лимит в 25% будет отменен". Заявление министра Тунча в эфире одного из каналов стоит понимать не как "такое решение принято", а как "существуют подобные ожидания", - отмечается в заявлении центра в X (ранее Twitter).

В эфире Тунча спросили, не ожидается ли, что ограничение в 25% не будет продлено после 1 июля, когда заканчивается срок действия соответствующего распоряжения правительства. Он подтвердил, что действие этого правила истекает 1 июля и, исходя из заявлений Минфина относительно мер по борьбе с инфляцией, "кажется, что необходимости в этом [продлении ограничений] может не оказаться".

Власти Турции с 2 июля 2022 года ввели жесткое правило для арендодателей, которое не дает им права повышать плату по действующим контрактам аренды более чем на 25% относительно указанной в соглашении суммы за предыдущий год. В 2023 году эти нормы было продлены еще на один год. Такие меры оказались необходимы в связи с массовыми жалобами арендаторов на резкое и неконтролируемое повышение стоимости аренды, которое владельцы недвижимости объясняли усиленным ростом инфляции.