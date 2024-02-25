25 февраля, 14:20

В Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна на железнодорожной станции

Состав следовал в порт города Гданьска

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Читайте также
Посол Украины в Польше потребовал привлечь к ответственности высыпавших зерно из поездаНеизвестные вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции в Польше

В X (ранее Twitter) министр опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном, к ним он также приложил свой комментарий. "На этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны", - написал Кубраков. 

Теги:
УкраинаПольша