СМИ: Маврикий запретил заход в порт круизного лайнера из-за подозрений на холеру

По сведениям газеты Le Mauricien, врачи взяли у 15 человек, находящихся на карантине, пробы для анализа, который займет 48 часов

ПРЕТОРИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. Санитарные власти островного государства Маврикий в Индийском океане запретили заход круизного лайнера Norwegian Dawn в Порт-Луи в связи с подозрением на наличие на борту заболевших холерой. Об этом сообщила газета Le Mauricien.

По ее сведениям, врачи поднялись на борт судна и взяли у 15 человек, находящихся на карантине, пробы для анализа, который займет 48 часов. После этого будет принято решение о дальнейших действиях.

Сейчас лайнер с 2 184 пассажирами и 1 026 членами экипажа на борту находится на рейде Порт-Луи. Судну, вышедшему в круиз из Кейптауна и совершившему заход на Мадагаскар, было отказано в допуске на остров Реюньон. Лайнер находится в управлении компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd.