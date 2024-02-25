МЖД сообщила о готовности к работе в условиях ледяного дождя

В случае ухудшения погодных условий железнодорожники готовы задействовать электровозы, оборудованные вибропантографами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пассажирские и грузовые перевозки на Московской железной дороге (МЖД) осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Для контроля погодных условий на МЖД работает метеослужба, которая в режиме реального времени мониторит погодную обстановку в регионах прохождения дороги. На основе полученной информации принимаются решения о выводе на линии спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае ухудшения погодных условий - прогнозируемого ледяного дождя - Московская железная дорога готова задействовать электровозы, оборудованные вибропантографами, и установки механической очистки гололеда. Данные устройства при движении сбивают наледь с контактной сети.