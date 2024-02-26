В Новосибирской области очистку притоков Оби оценили в 274 млн рублей

Экологическое состояние рек в Новосибирске, где протекают три из пяти притоков, находится "на пределе", сообщила вице-мэр Анна Терешкова

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Очистка пяти рек, являющихся притоками одной из крупнейших рек в мире - Оби, в Новосибирской области оценивается в 274 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр экологии и природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

"При формировании нового федерального проекта по оздоровлению водных объектов РФ министерством направлены предложения о включении мероприятий по расчистке рек Ельцовка 1-я, Ельцовка 2-я, Тула, русла реки Пивоварка, русла реки Нижний Сузун. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий, составляет 274 млн рублей", - сообщил министр.

Как сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска, где находятся три из пяти притоков, Анна Терешкова, экологическое состояние рек в городе находится "на пределе". В дальнейшем предусмотрено благоустройство территории вокруг водоемов. "Я очень рада, что мы здесь работаем с региональным министерством природы плотно. Мы подали [заявку] на очистку притоков, потому что понятно, что если не очищать притоки, Оби у нас не будет", - сказала она.

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природопользования, директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики экономического факультета МГУ Сергей Никоноров сообщал, что Обь в 2018 году стала лидером антирейтинга, обогнав Волгу по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения. В реке были выявлены соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. По словам ученого, с нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении: предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз. Как отмечал ученый, в 2017 году Обь потеряла питьевое значение из-за воздействия заводов Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска и Нефтеюганска, поскольку не все предприятия имеют современные очистные сооружения.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализация объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов должна начаться с 2025 года. Как сообщала пресс-служба Минприроды России, планируется, что в проект войдет, в том числе бассейн Оби.

Обь - одна из крупнейших рек в мире. Ее длина - 3 650 км. Берет начало при слиянии Бии и Катуни в предгорьях Алтая.