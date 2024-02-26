Почти 50% опрошенных поляков выступили против ввоза агропродукции с Украины

По данным опроса, 29,4% респондентов выступили против таких ограничений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 50% жителей Польши поддерживают требование протестующих фермеров страны закрыть границу для украинской сельхозпродукции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел социологический центр SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita.

По его данным, 46,5% опрошенных высказались за приостановление ввоза продуктов с Украины, 29,4 % респондентов выступают против таких ограничений, у 24,1% участников опроса отсутствует мнение на этот счет.

Исследование проводилось 20-21 февраля методом интернет-анкетирования. В нем принимали участие 800 взрослых жителей Польши.

15 февраля польские фермеры на встрече с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским потребовали временно закрыть границу с Украиной на фоне неконтролируемого ввоза оттуда аграрной продукции. Министр предложил найти другие решения проблемы. Возглавляемое Секерским ведомство выступает за введение частичных ограничений на ввоз сельхозтоваров с Украины с учетом ситуации на рынке.

9 февраля польские аграрии начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.