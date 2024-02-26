Церемония награждения лауреатов премии "Знание". Видеотрансляция

Российское общество "Знание"/ТАСС

В Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" проходит торжественная церемония объявления лауреатов и вручения просветительской премии "Знание" за 2023 год. Она включает в себя 19 номинаций, из них четыре приурочены к Году педагога и наставника. В шорт-лист вошли 89 участников: 45 просветителей, 37 проектов и 7 компаний. Всего в 2023 году подали более 13 тыс. заявок из всех 89 регионов. Среди соискателей также представители 34 зарубежных стран.

В состав почетного жюри в 2023 году вошли:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,

министр науки и высшего образования Валерий Фальков,

министр просвещения РФ Сергей Кравцов,

уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова,

президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук,

гендиректор Росатома Алексей Лихачев,

гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов,

председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков,

гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров,

народный артист РФ Константин Хабенский,

кинорежиссер Алексей Учитель.

Просветительская премия "Знание" ("Знание.Премия") была учреждена осенью 2021 года общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание". Награда является ежегодной и вручается по итогам всероссийского конкурса, целью которого является выявление и признание достижений деятелей просвещения, повышение значимости и престижа просветительской деятельности в РФ. Генеральный информационный партнер награды - ТАСС.