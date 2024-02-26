В Якутии умерла Герой Социалистического Труда Екатерина Новгородова

Ей было 94 года

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Герой Социалистического Труда Екатерина Новгородова умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Ушла из жизни Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР четырех созывов, почетный гражданин Республики Саха (Якутия) Екатерина Иннокентьевна Новгородова. Это большая утрата для нашей республики. Екатерина Иннокентьевна - одна из выдающихся дочерей народа саха, всю свою жизнь посвятившая профессии овощевода, служению своему народу и родной Якутии. В самые сложные годы она сумела внедрить передовые методы овощеводства для получения высоких показателей производства", - написал Николаев.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким.

Новгородова родилась в 1929 году в селе Кытанах Чурапчинского района в Якутии. Совхоз имени В. И. Ленина в Мегино-Кангаласском районе, где работала Новгородова, первым в республике начал применять электричество в обогреве парников, там использовали все виды удобрений, эффективно применяли ядохимикаты, механизировали процесс полива при выращивании овощей.