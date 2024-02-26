Кабмин увеличил количество целевых мест для обучения в вузах

Всего на такое обучение отведено 145 тыс. мест

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Количество целевых мест для обучения в вузах будет увеличено в следующем учебном году, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Всего на целевое обучение отведено свыше 145 тыс. мест, это на 6% больше прошлого года", - сказал председатель правительства. "По некоторым специальностям - таким, как "Специальные радиотехнические системы", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", - для целевиков увеличили количество мест до 70% от их общего числа", - сообщил глава кабинета министров.

Он добавил, что целевые места составят "половину в сфере строительства кораблей, судов". "Более того, регионы заявили о потребности по 22 новым направлениям, среди них фундаментальная и прикладная биология, наноинженерия, наноматериалы", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что "ежегодно на основе заявок российских субъектов правительство формирует квоты почти по 900 направлениям подготовки". "На будущей учебный год принято решение увеличить число целевых мест в отношении почти половины из них", - уточнил Мишустин. По его словам, "последние несколько лет растет прием на крайне востребованные сегодня инженерные и технические профессии: информационные технологии, электро- и теплоэнергетика, авиационная, ракетно-космическая техника, строительство".

"Такой подход поможет точнее ориентировать вузы на успешное трудоустройство выпускников и, конечно, укрепить лидерские позиции отечественной инженерной школы", - рассчитывает председатель правительства.

Мишустин заверил, что власти ведут активную работу, чтобы в ближайшее время укрепить технологический суверенитет страны, достичь опережающего роста обрабатывающих отраслей, для чего нужны квалифицированные специалисты. "На этом и должна быть сконцентрирована система нашего образования", - указал премьер-министр.