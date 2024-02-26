Исследование показало рост доли теплых дней во всех городах России

По оценкам Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал наиболее жарким за всю историю метеонаблюдений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Доля теплых дней в году во всех городах России увеличивается. Температура за последние 10 лет была на 2,2 градуса выше, чем с 1950 по 1979 год, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса" со ссылкой на исследование.

"Во всех российских городах-миллионниках снижается доля холодных дней и растет доля теплых. Например, в Ростове-на-Дону число дней с температурой ниже нуля сократилось почти в два раза: в 1950 годах их доля составляла 25%, в 2020 - 13%. В Санкт-Петербурге в 1950-х годах только у 15% дней средняя температура была +15 градусов и выше, а сейчас их почти четверть", - говорится в сообщении.

Как сказали в пресс-службе, по оценкам Всемирной метеорологической организации, 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В России рекорд пока удерживает 2020 год, но тенденция на потепление в стране становится заметнее, добавили в компании, отметив, что "температура в последнее десятилетие была на 2,2 градуса выше, чем с 1950 по 1979 год".

"Кроме того, во всех городах-миллионниках с 2014 по 2023 год в среднем выпадало больше осадков, чем в 1950-1979 годы. Это особенно заметно в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже. При этом сокращается число дней, когда на улицах лежал снег. Сильнее всего это заметно на примере Ростова-на-Дону: в 1950 году снег здесь лежал в среднем 92 дня в году, а в 2020 году - всего 40", - следует из исследования "Яндекс Погоды". "Наименее заметны изменения в Нижнем Новгороде, где число таких дней [когда лежал снег] снизилось на 8%, со 164 до 151", - добавили в пресс-службе.