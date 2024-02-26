26 февраля, 08:22
Военная операция на Украине

Попытки СБУ "задушить" подполье в Херсоне ни к чему не привели

Представитель организации сопротивления "Русский Херсон" сообщил, что организация сопротивления продолжает работу по освобождению города от нацистов

ГЕНИЧЕСК, 26 февраля. /ТАСС/. Попытки Службы безопасности Украины (СБУ) задушить херсонское подполье ни к чему не привели, только помогли изучить методы работы украинских спецслужб, сообщил ТАСС представитель организации сопротивления "Русский Херсон".

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"Организация сопротивления "Русский Херсон" продолжает работу по освобождению города от нацистов", - сказал представитель. "Попытки задушить наше сопротивление ни к чему не привели, а только помогли нам изучить методы работы противника", - добавил он.

12 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что несмотря на тотальный контроль правобережной территории региона со стороны киевских военных, в Херсоне и окрестностях продолжает сопротивление подпольная организация "Русский Херсон". Он отмечал, что за последнее время, по информации подпольщиков, военные нанесли удары по четырем местам расположения украинских боевиков в Херсоне.

Также, по словам Сальдо, "Русский Херсон" продолжает подготовку к активным боевым действиям. С оружием им помогли сочувствующие бойцы 36-й и 37-й бригад морской пехоты Вооруженных сил Украины, отмечал он. 

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