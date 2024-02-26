На зимних автодорогах Югры из-за потепления ограничили движение транспортных средств

Ограничения ввели в пяти районах региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Движение транспортных средств массой более 5 и 10 тонн ограничили на зимних автодорогах межмуниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе из-за потепления. Об этом сообщили в управлении автодорог региона.

"В связи с повышением температуры окружающего воздуха до значений близких к 0 (от -5 градусов и выше), начиная с 26 февраля и до наступления устойчивых отрицательных температур ниже -10 градусов, вводится временное ограничение движения транспортных средств по массе (кроме машин оперативных служб) на зимних автодорогах межмуниципального значения", - говорится в сообщении.

Ограничения ввели в Нижневартовском, Сургутском, Октябрьском, Белоярском и Березовском районах.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 27 февраля в регионе ожидается облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью - от -2 до -7 градусов, днем - от +3 до -2 градусов.