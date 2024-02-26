Почти 180 заявок подали на главную архитектурную премию Москвы

Оценивать проекты будет жюри из архитекторов, девелоперов, а также экспертов в сфере культуры и журналистики

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Рекордное количество заявок подано в этом году на главную архитектурную премию Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"За главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников. В этом году на конкурс подали 178 заявок, среди проектов транспортные и многофункциональные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, дома по программе реновации и коммерческое жилье", - написал мэр.

Он отметил, что оценивать проекты будет жюри из архитекторов, девелоперов, а также экспертов в сфере культуры и журналистики. Победителей объявят летом - всего будет вручено 12 наград.

В 2023-м году экспертный совет премии отобрал 52 проекта из 162. Среди лауреатов были учебно-образовательный кластер "Ломоносов", павильон "Атом" на ВДНХ и дом по программе реновации на Русаковской улице.

Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году и присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в Москве. До 2017 года лучшие архитектурные проекты отмечались премией Москвы в области литературы и искусства в номинации "архитектура и дизайн". Учреждение отдельной премии стало еще одним знаком признания роли и значимости архитектурного труда в столице.