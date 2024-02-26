Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Он находится в реанимации, но его жизни ничего не угрожает

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Основатель группы "На-На" Бари Алибасов по-прежнему находится в реанимации, но его жизни ничего не угрожает. Диагноз и ориентировочные сроки выписки семье артиста должны сообщить сегодня, рассказал ТАСС его сын, Бари Алибасов.

Ранее о том, что Алибасов находится в реанимации, ТАСС сообщил певец, участник группы "На-На" Владимир Политов.

"Он остается пока в реанимации, потому что ему нужно сдать еще много анализов. Сегодня нам должны сказать по финальному диагнозу. Жизни на данный момент ничего не угрожает, рвется домой", - сказал сын основателя музыкальной группы.

Бари Алибасову 76 лет. В 1966 году вместе с Михаилом Араповым он основал джазовый ансамбль "Интеграл", стал его лидером и вокалистом, также играл на барабанах.

В 1989 году "Интеграл" прекратил существование, и в это же время Бари Алибасов создал в Москве поп-группу "На-На", стал ее художественным руководителем и продюсером, а также автором музыки ко многим песням. В первой половине 1990-х годов "На-На" утвердилась в качестве одного из наиболее популярных музыкальных коллективов России (среди известных песен того периода - "Пустынный пляж", "Упала шляпа", "Фаина"). Группа существует и в настоящее время.

В 1999 году Алибасову присвоили звание заслуженного артиста РФ.