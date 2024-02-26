Иван Охлобыстин в Подмосковье сдал кровь для военных и жителей Новороссии и Донбасса

Акции по сдаче крови для участников специальной военной операции и жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей регулярно проходят в разных регионах России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин сдал кровь для участников специальной военной операции и жителей Донбасса и Новороссии в центре переливания крови имени Вишневского в Красногорске.

"Я бы еще сдал, худеешь же. Сдал, все отлично. <...> Если это спасет хоть одну жизнь, я буду считать, что выполнил очень важную составляющую жизненного задания, побратался с российской армией", - сказал журналистам Охлобыстин, известный своей помощью жителям Донбасса и Новороссии.

Акции по сдаче крови для участников специальной военной операции и жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей регулярно проходят в разных регионах России. В частности, в конце января президент РФ Владимир Путин рассказывал, что только студенты разных вузов сдали для участников СВО 19 тонн крови.

Как сообщала в октябре прошлого года в интервью ТАСС руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, пострадавшие в ходе специальной военной операции полностью обеспечены необходимым количеством компонентов крови.