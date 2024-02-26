В ЛНР рассказали о 48 уголовных делах по убийствам гитлеровцами мирных жителей

Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что за 14 месяцев оккупации Ворошиловградской области были убиты более 100 тыс. человек

ЛУГАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Архивы УФСБ по Луганской Народной Республики (ЛНР) содержат данные о почти 50 уголовных делах по фактам убийств мирных жителей региона (ранее - Ворошиловградской области) немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"В архивах УФСБ России по Луганской Народной Республике имеются данные о 48 уголовных делах по фактам расправы гитлеровцев над мирными людьми в период оккупации Луганщины", - сказал он в ходе заседания в Верховном суде ЛНР.

Пасечник сообщил, что за 14 месяцев оккупации Ворошиловградской области гитлеровцами - с июля 1942 года по сентябрь 1943 года - были расстреляны, повешены, "замучены в нечеловеческих пытках", закопаны живьем, а также сброшены в шурфы шахт более 100 тыс. мирных жителей.

"В настоящее время на территории Луганской Народной Республики уже налажена деятельность судебной системы в законодательно-правовых рамках Российской Федерации. Это позволяет нам в соответствии со всеми процедурными моментами признать действия нацистского оккупационного режима военными преступлениями, преступлениями против человечности, установить факт геноцида в отношении жителей Луганской Народной Республики - на тот период Ворошиловградской области", - отметил он.

Ранее Верховный суд ЛНР признал действия нацистов и их пособников в период оккупации территории республики в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и геноцидом советского народа.