Собянин: основные работы по строительству метро "ЗИЛ" завершатся до конца 2024 года

Мэр также осмотрел ход строительства Музея искусств на территории бывшего автозавода

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "ЗИЛ" Троицкой линии и Музея искусств на территории бывшего автозавода ЗИЛ.

"Реновация огромной промзоны ЗИЛ, один из крупнейших такого рода проектов не только в России, но в мире. Это будет 6,5 млн кв. м недвижимости, это и рабочие места, технопарки, жилье, набережные, парки, скверы, культурные объекты, спортивный кластер", - сказал Собянин, отметив, что для всего этого нужна хорошая транспортная система.

"В последние годы мы здесь запустили две станции МЦК, одну станцию метро "Технопарк" и сейчас идет строительство еще одной станции - станции "ЗИЛ". Все основные строительные работы должны завершиться до конца текущего года", - отметил мэр.

В свою очередь президент АО "Объединение "Ингеоком" Дмитрий Евсеев сообщил, что работы по основным конструкциям на станции завершены, рабочие переходят к инженерным, отделочным работам. "К концу года все сделаем", - отметил Евсеев.

Кроме того, Собянин осмотрел ход строительства Музея искусств на территории бывшего автозавода ЗИЛ. Генеральный директор ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов также сообщил, что помимо музея будет построен концертный зал классической музыки; напротив музея будет построен фитнес-зал с бассейном, а также школа, детский сад и стадион.

О работах

Территория бывшего автозавода АМО "ЗИЛ" расположена в Даниловском районе Москвы между Автозаводской улицей, Симоновской набережной и проспектом Андропова. Концепция развития этой территории, получившая наименование "Полуостров ЗИЛ", предусматривает создание нового городского района - жилых кварталов, необходимой социальной и общественной инфраструктуры, общественно-деловой застройки, спортивно-развлекательного кластера "Парк легенд".

В конце 2021 года было начато строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро, которая будет расположена вдоль МЦК у пересечения с проспектом Лихачева. Станция конечная, пересадочная на одноименные станции МЦК и - в перспективе - Бирюлевской линии метро, которые образуют современный московский городской вокзал. В результате будет улучшено транспортное обслуживание 105 тыс. жителей Даниловского района. Сегодня в пешей доступности от станции метро "ЗИЛ" проживают порядка 30 тыс. человек, а к 2030 году их число превысит 50 тыс.

Ожидается, что при открытии станции "ЗИЛ" пассажиропоток транспортного узла (метро+МЦК) составит 16,3 тыс. человек в сутки - с постепенным ростом по мере заселения новых жилых комплексов и ввода дополнительных мест приложения труда. Строительство Музея искусств на территории бывшего завода "ЗИЛ" было начато в декабре 2021 года и осуществляется за счет внебюджетных средств. Инвестиции в реализацию проекта составляют 7,2 млрд рублей.

В современном здании площадью 13,8 тыс. кв. м футуристического стиля планируется разместить музейно-выставочный центр "Коллекция", который станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. Новый музей сможет принимать до 1,5 тыс. посетителей единовременно. Строительная готовность объекта составляет 83%. Планируется, что музейно-выставочный центр "Коллекция" откроет свои двери для посетителей до конца 2024 года.