День детской цифровой безопасности пройдет 28 февраля на выставке "Россия" на ВДНХ

Запланировано более 30 мероприятий, основным из них станет предпремьерный показ иммерсивного спектакля "Киберсуд"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Образовательные активности, экскурсии, мастер-классы и показ иммерсивного спектакля о взаимодействии человека и интернета будут организованы в рамках Дня детской цифровой безопасности 28 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Альянса по защите детей в цифровой среде.

"К всемирному Дню IT-специалиста альянс и Российское общество "Знание" подготовили серию интерактивных мероприятий для всей семьи, где можно будет узнать, как использовать цифровые технологии с пользой и не стать жертвой обмана. В программе - иммерсивный спектакль, лекции и выступления интересных спикеров. Специально к тематическому дню разработаны образовательные активности, которые пройдут при участии павильона "Умные финансы" Банка России и дирекции выставки "Россия", - рассказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Всего в рамках Дня детской цифровой безопасности запланировано больше 30 мероприятий. Основным из них станет предпремьерный показ иммерсивного спектакля "Киберсуд" в лектории Российского общества "Знание". В зоне "Атриум" и центре детства пройдут интерактивные уроки и мастер-классы для школьников, подготовленные экспертами ведущих технологических компаний - основателей Альянса по защите детей в цифровой среде. Также состоится сессия Центра компетенций по глобальной IT-кооперации, посвященная развитию цифровых компетенций молодежи и международному сотрудничеству в сфере информационных технологий. Отдельную образовательную программу подготовила Ассоциация полярников.

В течение дня в пространстве Москвы в павильоне №75 будут дежурить волонтеры Альянса по защите детей в цифровой среде, которые ответят на вопросы родителей и детей о кибербезопасности и познакомят с платформой "Цифратека. Библиотека практических знаний" - новым образовательным порталом, созданным для ознакомления аудитории с основными киберрисками и методами борьбы с ними. Павильон "Умные финансы" представит специальную программу по финансовой грамотности для детей, а также тематические экскурсии, интерактивные игры и показы образовательного контента. В павильоне Е "Мир цифры" в кинотеатре-лектории видеосервиса Wink на стенде "Ростелекома" состоится презентация образовательного онлайн-проекта о цифровых технологиях и кибербезопасности для школьников "Digitalogia: как все устроено".

Рекомендуемый возраст участников мероприятия - от шести лет. Организаторами выступают Альянс по защите детей в цифровой среде и Российское общество "Знание". Мероприятие проводится при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Принять участие в нем можно бесплатно, для посещения спектакля "Киберсуд" необходима предварительная регистрация на сайте Российского общества "Знание".

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.