Более 80 тыс. жителей Белгородской области прошли курсы по оказанию доврачебной помощи

По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, за одну неделю их прошли 5 тыс. человек

ТАСС, 26 февраля. Более 80 тыс. жителей Белгородской области прошли курсы оказания экстренной доврачебной помощи с начала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам еженедельного оперативного совещания.

"С начала 2024 года в Белгородской области оказанию доврачебной помощи населению обучили 82 тыс. человек. Губернатор Вячеслав Гладков поставил областному Минздраву задачу к 1 апреля обучить основам оказания первой доврачебной помощи населению 90 тыс. белгородцев в приграничных муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, только за прошедшую неделю курсы прошли 5 тыс. человек. "В лидерах по муниципалитетам у нас, конечно, находится Белгород. Здесь не только больше всего жителей проживает, но и сами люди к этому наиболее ответственно относятся", - подчеркнул Иконников.

Параллельно среди студентов-медиков проводят курсы инструкторов для обучения населения навыкам оказания экстренной доврачебной помощи. "Из 524 заявленных на курсы студентов-медиков уже обучились 375 человек, а удостоверения инструкторов уже получили 104 студента-медика. В настоящее время продолжают обучение 271", - сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, в Белгородской области оказанию экстренной доврачебной помощи обучают ответственных лиц, списки которых подают предприятия региона. "Удостоверение инструктора на предприятиях уже получили 286 человек, обучение еще для 373 белгородцев продолжится. В начале марте еще 784 сотрудников компаний получат такие навыки", - добавили в пресс-службе.