Приморье к 2030 году будет принимать более 400 тыс. иностранных туристов в год

Заместитель руководителя регионального агентства по туризму Кристина Квинт напомнила, что до пандемии турпоток в крае превышал 5 млн человек в год

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Приморский край к 2030 году ежегодно начнет принимать 5,5 млн туристов, более 430 тыс. из которых - иностранные граждане. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя регионального агентства по туризму Кристина Квинт.

"Из ожидаемых 5,5 млн гостей количество въездных поездок иностранных туристов увеличится до 434 тыс. человек. Это наши прогнозы, но можем обратиться к статистике. Динамика 2023 года показывает, что у нас получилось принять около 100 тыс. туристов, в том числе и благодаря возможностям межправительственного соглашения между РФ и КНР [о безвизовых групповых туристических поездках]. На этот год поставили себе показатель в 200 тыс. туристов", - сказала Квинт.

Она напомнила, что до пандемии коронавируса - в 2019 году - турпоток в регионе превышал 5 млн человек в год. "Соответственно, мы уже тогда понимали, как достичь этих показателей. Да, многие факторы, как внутренние, так и внешние, сейчас поменялись. <…> Безусловно, привлечение туристов на спортивные мероприятия - это значимый фактор для составляющих туристского потока, но наш событийный календарь богат и другими направлениями - ежегодно в регионе проходит более 300 событийных мероприятий", - обозначила собеседница агентства.

Она напомнила, что в 2023 году региональные власти грантами поддержали организацию пяти крупных фестивалей, участие в которых приняли более 14 тыс. человек. "Также в прошлом году мы провели фестиваль "Приморские муссоны" - мультиформатное мероприятие проходило в течение восьми дней на семи площадках, география участников - 25 регионов. Участниками стали около 90 тыс. гостей. В этом году планируем провести его вновь", - добавила Квинт.

По словам собеседницы агентства, в регионе работают более 1 тыс. средств размещения - отелей, гостиниц, баз отдыха и хостелов, в которых одновременно могут разместиться около 80 тыс. человек. Классификацию в регионе прошли 494 отеля, пяти из них присвоена категория "пять звезд", 23 - "четыре звезды", 93 - "три звезды". Власти планируют продолжить предоставление субсидий предпринимателям, которые строят модульные отели, глэмпинги и кемпинги, в 2023 году созданы 11 таких проектов для одновременного размещения 346 человек.

Деловой туризм

Квинт напомнила, что ежегодно флагманскими мероприятиями для делового туризма в регионе являются Тихоокеанский туристский форум в мае и Восточный экономический форум в сентябре. "В прошлом году мы впервые провели Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений", оператором которого выступил Туристско-информационный центр Приморского края. Участниками стали 1,5 тыс. человек из 89 регионов. В этом году мы планируем оставить эту практику проведения мероприятий и на другие события", - сказала замруководителя агентства.

Во время ВЭФ-2023 в аэропорту Владивостока было запланировано 580 авиарейсов, что на 27% больше среднего недельного количества. Более 125 рейсов доставляли официальные делегации и участников форума.

За прошлый год была проведена работа по реализации проекта туристского кода в центральной части Владивостока. "Это и муралы, и установка пандусов для развития инклюзивного туризма, и видовые площадки. В этом году планируем продолжать работу по обустройству пляжей и точек придорожного сервиса, созданию туристских троп в Ботаническом саду и не только. Так что готовы принимать с комфортом и удобством всех туристов, которые будут к нам приезжать и возвращаться снова", - сказала Квинт.

Курорт у моря

Круглогодичный морской курорт в Хасанском муниципальном округе, рассчитанный на 1,79 млн посещений в год, будет реализовываться до 2031 года. "Территория выбрана не случайно: здесь идет комплексное продвижение региона за счет нескольких направлений. Во-первых, экотуризм - здесь находится национальный парк "Земля леопарда", единственное в России место, где проживают более 100 диких краснокнижных кошек. Также это место близко к местам боев на озере Хасан, что дает возможность поделиться историческим прошлым", - отметила собеседница агентства.

Она напомнила, что регион активно работает и над созданием во Владивостоке туристического хаба, через который гости региона смогут отправляться в путешествие по Корейской Народно-Демократической Республике. Тестовая туристическая группа из 98 человек уже вернулась в Приморье после отдыха в этой стране.

"Будем плотно работать и в этом направлении. Вместе с этим туризм достаточно гибкая, динамичная и изменчивая индустрия. А это значит, что в любой момент к нам могут вернуться допандемийные потоки туристов из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавила Квинт.