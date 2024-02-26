В Мадриде фермеры вышли на многотысячный протест

Аграрии выступают "против недобросовестной конкуренции и за справедливую торговлю"

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Крупная акция протеста испанских фермеров началась в столице королевства. Как сообщили журналистам в представительстве правительства в Мадриде, "группа тракторов уже прибыла" в город.

Как говорится в X (ранее Twitter) ассоциации, являющейся одним из организаторов митинга, "тысячи фермеров и скотоводов со всей Испании [собрались] сегодня в Мадриде". Они выступают "против недобросовестной конкуренции и за справедливую торговлю". Согласно задумке инициаторов, участники протеста пройдут от здания министерства сельского хозяйства до штаб-квартиры ЕС в испанской столице.

Манифестации испанских фермеров начались 6 февраля. Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики. В ходе митингов протестующие на тракторах перекрывали движение по крупным трассам и блокировали доступ в некоторые порты. Иногда акции перерастали в столкновения фермеров с полицейскими. В результате уже были задержаны не менее 60 человек.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас ранее встречался с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали манифестации в стране. Несмотря на это, фермеры пока решили продолжать свои протесты.