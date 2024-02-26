Вуз в Петербурге и Обуховский завод открыли образовательную фабрику

Она обеспечит "бесшовный" переход кадров и возможность интегрировать идеи студентов сразу в работу предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) и АО "Обуховский завод" открыли образовательную фабрику по цифровым технологиям в промышленности на базе вуза. Она обеспечит "бесшовный" переход кадров и возможность интегрировать идеи студентов сразу в работу предприятия, об этом сообщила ректор ГУАП Юлия Антохина.

"Сегодня мы открываем образовательную фабрику, акцент делается именно на цифровых технологиях в промышленности, потому что уже на практике студенты, начиная с 3 курса бакалавриата, будут погружены в реальные исследования экономики, промышленной отрасли, тем самым мы формируем бесшовный переход и подготовку кадров на базе реальных задач, которые сегодня должны реализовываться в промышленности. <…> Для нас сегодня это важное мероприятие не только потому, что мы открываем новое образовательное пространство, но и потому, что в нас заинтересовано такое важное предприятие как Обуховский завод", - сказала она перед церемонией открытия.

По словам Антохиной, образовательная фабрика включена в программу "Приоритет 2030", которая направлена на обеспечение предприятий инженерным кадрами. Как подчеркнула ректор, сегодня ГУАП обеспечивает подготовку специалистов по 147 направлениям, из которых более 60% - инженерные. "Сегодня вузы чувствуют поддержку предприятий государственного и частного сектора, чувствуют заинтересованность не только в кадрах, но и в плане образовательной политики, что подтверждается открытием такого рода образовательных пространств", - сказала она.

Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией новых производственных технологий Инженерной школы Сергей Бабчинецкий, студенты ГУАП будут развивать свои научные проекты для решения задач в области приборостроения, робототехники и машиностроения. Все обучение будет строиться согласно запросам и задачам Обуховского завода, а в дальнейшем это может привести к открытию совместного Центра моделирования технологических процессов и производств. "Ребята будут понимать, что после четвертого курса, они смогут трудоустроиться и стать частью такого производственного процесса, выполнять роль операторов роботизированных станков, разрабатывать инновационные модели", - сказал он.