В Москве впервые вручат стипендии имени Анатолия Лысенко

Стипендия в размере 15 тыс. рублей будет выплачиваться ежемесячно с февраля по июль 2024 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Стипендии имени российского тележурналиста и общественного деятеля Анатолия Лысенко впервые вручат студентам творческих специальностей ведущих вузов, сообщили ТАСС в Фонде Анатолия Лысенко.

"28 февраля в Москве впервые состоится церемония вручения Стипендии имени Анатолия Григорьевича Лысенко студентам творческих специальностей", - говорится в сообщении.

В этом учебном семестре президиум Фонда определил 4 стипендиатов - студентов факультетов журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, Института кино и телевидения (ГИТР), РГГУ. Стипендия в размере 15 тыс. рублей будет выплачиваться им ежемесячно с февраля по июль 2024 года.

Также дипломы вручат пяти лауреатам стипендии, которым будет предложена стажировка на ведущих федеральных телеканалах. Церемония пройдет в рамках круглого стола "Журналист нового времени: вызовы, навыки, компетенции", приуроченного к 270-летнему юбилею МГУ имени М.В. Ломоносова.

В апреле 2023 года президент Международной академии телевидения и радио (IATR), политический обозреватель Общественного телевидения России (ОТР) Леонид Млечин объявил о создании фонда поддержки культурных и просветительских проектов имени Анатолия Лысенко. Стипендиальная программа имени Анатолия Лысенко была учреждена фондом для поддержки наиболее активных студентов ведущих вузов РФ.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Один из создателей телепередачи "Взгляд", генеральный директор ВГТРК (1990-1996 годы), один из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997 год). В 2012 году указом президента РФ назначен генеральным директором ОРТ. Умер 20 июня 2021 года в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.