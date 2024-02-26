В Сириусе ограничат продажу алкоголя на период проведения Всемирного фестиваля молодежи

Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта

ТАСС, 26 февраля. Продажа алкогольной продукции на время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе будет ограничена. Об этом сообщили в Telegram-канале федеральной территории.

"С 28 февраля по 7 марта на федеральной территории вводится дополнительное ограничение розничной продажи алкоголя, за исключением организаций общественного питания. Но им также рекомендовано соблюдать указанные ограничения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Сириуса уточнили, что ограничения будут действовать в местах размещения клиентских групп фестиваля, а также в местах проведения фестиваля и на прилегающих к ним территориях. Решение принято, чтобы обеспечить безопасность участников фестиваля и поддержать общественный порядок.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.