АТОР: туроператоры не получали обращений от туристов на Маврикии по поводу холеры

В Ассоциации туроператоров России предположили, что слухи якобы о случаях холеры на острове стали результатом неверной интерпретации новости о заболевании на лайнере Norwegian Dawn

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Туроператоры и страховые компании не получали информации о случаях заражения холерой на Маврикии, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры и страховые компании не получали информации о случаях заражения холерой на Маврикии. Ничего похожего на такие обращения страховые компании также не фиксировали", - говорится в сообщении АТОР.

Там предположили, что слухи якобы о случаях холеры на Маврикии стали результатом неверной интерпретации новости о заболевании на лайнере Norwegian Dawn.

Ранее издание РБК со ссылкой на американскую газету USA Today сообщило, что на круизном лайнере Norwegian Dawn ввели карантин, предположительно, из-за холеры у пассажиров. Отмечается, что местные власти решили отложить высадку пассажиров и посадку новых туристов для проведения тестов на два дня, до 27 февраля.