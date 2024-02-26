В РФ приставы больше не возбуждают производств без четких идентификаторов должника

Это должно свести к нулю случаи ошибочного признания граждан должниками, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские судебные приставы больше не возбуждают исполнительные производства без четких идентификаторов конкретного должника, к которому предъявляются требования, что должно свести к нулю случаи ошибочного признания граждан должниками. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по итогам встречи директора ФССП Дмитрия Аристова с руководством Общероссийского народного фронта.

"Без указания в исполнительных документах однозначных идентификаторов должника исполнительное производство возбуждению сегодня не подлежит", - подчеркнули в службе приставов.

Главный судебный пристав РФ отметил, что по итогам прошедшей в декабре 2023 года прямой линии с президентом России глава государства попросил ОНФ проанализировать поступившие обращения. По данным ФССП, из 6,6 тыс. обращений, где поднимались вопросы, связанные с исполнительными производствами, 1 176 были связаны со взысканием алиментов, 348 касались сохранения прожиточного минимума и лишь в 51 говорилось об ошибочной идентификации должника.

В ФССП пояснили, что вопрос идентификации должников во избежании ошибочного привлечения граждан с похожими данными, включая имена и фамилии, был законодательно урегулирован по инициативе ФССП и Минюста. В декабре 2021 года внесены изменения, включившие в перечень обязательных сведений, которые должны быть в исполнительных документах, такие идентификаторы, как дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта и другие. "При этом если гражданин-взыскатель не обладает всеми необходимыми сведениями об ответчике (должнике), достаточно указать об этом в заявлении в суд, и такая информация по запросу суда предоставляется уполномоченными органами", - отметили в пресс-службе.

В службе судебных приставов добавили, что для защиты прав должников еще в 2019 году ФССП был предложен и затем внедрен "механизм окрашивания" социальных выплат на счетах в банках, что защищает эти средства от взыскания, а затем в законе был прописан механизм, обеспечивающий неприкосновенность прожиточного минимума должника от взыскания - по заявлению самого должника с указанием конкретного банковского счета. В 2023 году должники воспользовались этим правом в рамках более 1 млн исполнительных производств, обеспечив неприкосновенность своих средств в размере 250,7 млрд рублей.