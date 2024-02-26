Самолеты из Красноярска, летевшие в Норильск, вернулись в аэропорт вылета из-за непогоды

В регионе зафиксировали сильный ветер

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Самолеты авиакомпании "НордСтар", вылетевшие из Красноярска в Норильск, вернулись в аэропорт вылета из-за сильного ветра на севере региона. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Воздушные суда (рейсы 207 и 227) на Норильск вернулись в Красноярск", - сказали в аэропорту, добавив, что самолеты авиакомпании "НордСтар" вернулись из-за сильного ветра в Норильске.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, на Таймыре сильный ветер до 25-30 м/с, низовая метель. Прокуратура ранее сообщала, что из-за непогоды в Норильске объявлены задержки рейсов в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, с. Хатанга и поселок городского типа Диксон.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края. Работает в светлое время суток.