Правительство проработает поддержку Калмыкии для возведения очистных сооружений

Стоимость масштабного объекта, возводимого в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, увеличилась до 1,2 млрд рублей

ЭЛИСТА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральный центр проработает аспекты оказания дополнительной поддержки Калмыкии для завершения в 2024 году строительства канализационных очистных сооружений Элисты. С учетом некоторых обстоятельств стоимость масштабного объекта, возводимого в рамках индивидуальной программы (ИПР) социально-экономического развития республики, увеличилась до 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы региона по итогам рабочей поездки в Калмыкию министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Сейчас на объекте на 95% выполнены подземные строительные работы, ведется монтаж стен и перекрытий, подрядная организация закупила оборудование. Однако для завершения объекта, его ввода в эксплуатацию и достижения целей индивидуальной программы необходимы дополнительные средства, сообщила министр ЖКХ и энергетики республики Виктория Мангутова. Изначально стоимость проекта составляла 870 млн рублей, но с учетом новых дополнительных факторов, в частности, покупки оборудования, санкций, она увеличилась до 1,2 млрд рублей.

"Проект полностью поддерживается. В рамках этой программы нам надо его доделать, поэтому будем поддерживать", - цитирует главу Минприроды РФ пресс-служба.

Козлов сообщил, что перед поездкой в Калмыкию обсудил тему с министром строительства России и отметил важность возведения канализационных очистных сооружений в Элисте в рамках ИПР.

Министр природных ресурсов и экологии РФ в сопровождении главы Калмыкии Бату Хасикова, руководителей профильных министерств и ведомств, администрации Элисты побывал на месте строительства очистных сооружений. Особое внимание он обратил на запуск и необходимость их правильной эксплуатации. Возведение объекта позволит довести концентрацию загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Элистинку, до предельно допустимых норм, обеспечит население города нормативным водоотведением и текущую потребность в очистке сточных вод Элисты, добавили в пресс-службе.

Первая очередь очистных сооружений Элисты была введена в эксплуатацию более 40 лет назад, вторая - в 1983 году. Устаревший объект не отвечает потребностям Элисты. Общий технологический износ городских канализационных очистных сооружений превышает 85%.