Выигравший 1 млрд в лотерею тюменец опроверг информацию о своем отъезде из страны

В пресс-службе компании "Столото" подчеркнули, что мужчина не планирует покидать Россию

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Житель Тюмени, выигравший 1 млрд рублей в новогоднем тираже "Русского лото", опроверг информацию о том, что они с женой покинули страну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Столото".

"Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 млрд рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются", - рассказали в пресс-службе.

По данным сайта компании "Столото", обладателями "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", разыгранного 1 января 2024 года, стали Светлана и Юрий Семеновы - логопед и токарь из Тюмени. Он стали третьими, кто выиграл 1 млрд в истории лотереи.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что выигравший в новогоднюю лотерею Юрий Семенов продал всю свою недвижимость и вместе с семьей покинул страну.